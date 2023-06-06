6 июня, 19:45
Военная операция на Украине

Зеленский сообщил, что договорился с Гросси о его визите на Украину

Президент Украины добавил, что проинформировал гендиректора МАГАТЭ о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Украину.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с главой МАГАТЭ.

"Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС, - написал украинский лидер в Telegram-канале. - Договорились о визите господина Гросси на Украину". Зеленский добавил, что проинформировал гендиректора МАГАТЭ о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Ранее Гросси сообщил, что на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Он также заявил, что МАГАТЭ не видит рисков для безопасности ЗАЭС на фоне ситуации с разрушениями на Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища используется в системе охлаждения ЗАЭС. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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