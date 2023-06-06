6 июня, 20:29
Военная операция на Украине

В ООН выразили обеспокоенность последствиями разрушения Каховской ГЭС для Крыма

В Управлении по координации гуманитарных вопросов отметили, что из-за повреждения системы водоснабжения и последовавшего наводнения "тысячи людей в одночасье лишились своих домов и еще тысячи не имеют доступа к основным услугам, продовольствию и питьевой воде"

ЖЕНЕВА, 6 июня. /ТАСС/. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило глубокую обеспокоенность гуманитарными последствиями разрушения Каховской ГЭС для населения, включая снабжение Крыма водой.

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"Мы серьезно обеспокоены разрушением Каховской ГЭС, расположенной на линии фронта в Херсонской области, и тяжелыми гуманитарными последствиями для сотен тысяч людей по обе стороны линии фронта, - отметили в УКГВ, подчеркнув, что "это включает Крым, который, как сообщается, получает воду из Каховского водохранилища по Северо-Крымскому каналу".

"Из-за повреждения системы водоснабжения и последовавшего наводнения тысячи людей в одночасье лишились своих домов и еще тысячи не имеют доступа к основным услугам, продовольствию и питьевой воде", - говорится в сообщении. "Масштабы и последствия разрушения плотины и истощения Каховского водохранилища, образованного плотиной, все еще оцениваются, но, согласно прогнозам, они будут иметь серьезные и долгосрочные последствия для гуманитарной ситуации в этом районе", - констатировали в УКГВ.

В управлении предупредили, что "наводнение и быстрое течение могут переместить мины и взрывоопасные предметы в новые районы, которые ранее считались безопасными". В настоящее время "предпринимаются усилия по оказанию экстренной гуманитарной помощи 16 тыс. человек, включая водоснабжение, денежную помощь, а также юридическую и психологическую поддержку".

В свою очередь Международная организация по миграции (МОМ) сообщила во вторник об осуществляемых ею поставках питьевой воды "в районы, принимающие эвакуированных людей". Подчеркивается, что, по оценкам МОМ, в сложившейся ситуации "питьевая вода и продукты питания входят в число приоритетных потребностей".

  

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