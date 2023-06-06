В ООН выразили обеспокоенность последствиями разрушения Каховской ГЭС для Крыма

В Управлении по координации гуманитарных вопросов отметили, что из-за повреждения системы водоснабжения и последовавшего наводнения "тысячи людей в одночасье лишились своих домов и еще тысячи не имеют доступа к основным услугам, продовольствию и питьевой воде"

ЖЕНЕВА, 6 июня. /ТАСС/. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило глубокую обеспокоенность гуманитарными последствиями разрушения Каховской ГЭС для населения, включая снабжение Крыма водой.

"Мы серьезно обеспокоены разрушением Каховской ГЭС, расположенной на линии фронта в Херсонской области, и тяжелыми гуманитарными последствиями для сотен тысяч людей по обе стороны линии фронта, - отметили в УКГВ, подчеркнув, что "это включает Крым, который, как сообщается, получает воду из Каховского водохранилища по Северо-Крымскому каналу".

"Из-за повреждения системы водоснабжения и последовавшего наводнения тысячи людей в одночасье лишились своих домов и еще тысячи не имеют доступа к основным услугам, продовольствию и питьевой воде", - говорится в сообщении. "Масштабы и последствия разрушения плотины и истощения Каховского водохранилища, образованного плотиной, все еще оцениваются, но, согласно прогнозам, они будут иметь серьезные и долгосрочные последствия для гуманитарной ситуации в этом районе", - констатировали в УКГВ.

В управлении предупредили, что "наводнение и быстрое течение могут переместить мины и взрывоопасные предметы в новые районы, которые ранее считались безопасными". В настоящее время "предпринимаются усилия по оказанию экстренной гуманитарной помощи 16 тыс. человек, включая водоснабжение, денежную помощь, а также юридическую и психологическую поддержку".

В свою очередь Международная организация по миграции (МОМ) сообщила во вторник об осуществляемых ею поставках питьевой воды "в районы, принимающие эвакуированных людей". Подчеркивается, что, по оценкам МОМ, в сложившейся ситуации "питьевая вода и продукты питания входят в число приоритетных потребностей".