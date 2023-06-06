Главный аэропорт Тайваня впервые будет задействован на крупнейших учениях острова

По информации Центрального информационного агентства Тайваня, оборонное ведомство будет вести координацию с диспетчерскими службами и полицией для того, чтобы обеспечить безопасность полетов

ГОНКОНГ, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня в рамках ежегодных учений "Ханьгуан" впервые планируют задействовать главный международный аэропорт острова. Об этом сообщило во вторник Центральное информационное агентство Тайваня.

По его данным, официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Сунь Лифан подтвердил информацию о том, что на территории крупнейшего гражданского аэропорта Тайваня пройдут учения по противодействию высадке воздушного десанта.

Как указал он, оборонное ведомство будет вести координацию с гражданскими ведомствами, диспетчерскими службами и полицией для того, чтобы обеспечить безопасность полетов и минимизировать влияние учений на работу аэропорта.

Военные учения "Ханьгуан" являются крупнейшими для Тайваня и проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил острова. С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза учений "Ханьгуан-39", сценарий которой предусматривал компьютерное моделирование боевых действий по отражению полномасштабного вторжения на Тайвань.

Второй этап учений с маневрами и боевыми стрельбами будет проходить с 24 по 28 июля. В ходе него тайваньские вооруженные силы также будут отрабатывать противодействие высадке десанта на остров и прорыв морской блокады. В этом году легенда учений предусматривает отражение атаки условного противника на восточное побережье острова, а также ведение боевых действий в условиях городской застройки.