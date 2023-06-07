Постпред КНР при ООН заявил, что Китай встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС

Чжан Цзюнь призвал все стороны конфликта приложить усилия для защиты мирного населения

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Китай глубоко встревожен ситуацией вокруг Каховской ГЭС и ее экологическими последствиями. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность разрушением плотины Каховской ГЭС. Мы глубоко встревожены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями", - указал китайский дипломат. По его словам, Китай "призывает все стороны конфликта придерживаться международного гуманитарного права и прилагать все усилия для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Он отметил, что Пекин призывает не допустить ядерной катастрофы в связи с появившейся угрозой безопасности работы Запорожской АЭС из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и вызванного им обмеления Каховского водохранилища.

"Каховское водохранилище является значительным источником воды для охлаждения Запорожской АЭС, - сказал он. - Вода в водохранилище продолжает убывать и в будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно. Китай вновь указывает на то, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности. Мы призываем к максимальной сдержанности, а также воздерживаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации конфронтации".

Дипломат добавил, что "произошедшее вновь напоминает о том, что в конфликтной ситуации может случиться все, что угодно". "Вовлеченные стороны должны руководствоваться здравым смыслом, проявлять сдержанность и продолжить мирные переговоры как можно скорее", - резюмировал он.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что уровень воды в водоеме, из которого забирается вода для охлаждения реакторов Запорожской АЭС, снижался весь день. Вместе с тем он заверил, что в краткосрочной перспективе безопасности станции это не угрожает, так как существуют альтернативные источники водоснабжения, включая бассейн-охладитель, воды из которого может хватить на несколько месяцев.