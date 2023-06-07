Додик заявил о попытках британских спецслужб свергнуть Вучича с поста президента

Президент Республики Сербской добавил, что необходимо уничтожить эпицентр иностранной разведки в Белграде

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Представители британских спецслужб, действующие в Сербии, ведут активную работу, направленную на свержение президента республики Александара Вучича. Об этом во вторник заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Я убежден, что вдохновителями и производителями этого беспорядка в Сербии являются британцы, то есть их спецслужбы со своими сотрудниками в Сербии, - приводятся слова президента в опубликованном пресс-службой заявлении. - Протесты четко демонстрируют, какова их цель, которая состоит в том, чтобы воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы Александар Вучич был свержен путем уличных протестов. Я убежден и повторяю, что в Сербии, как и здесь, в Республике Сербской, одни и те же менторы - сотрудники британской разведки".

Додик подчеркнул, что "злоупотребления трагедиями не прекратятся до тех пор, пока эпицентр иностранной разведки в Белграде не будет уничтожен", добавив, что преследуемая Великобританией цель заключается исключительно в "свержении власти и дестабилизации Сербии".