Сунак заявил об изучении британской разведкой обстоятельств разрушения дамбы Каховской ГЭС

Премьер-министр Великобритании также осудил атаки на гражданскую инфраструктуру

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Разведывательные службы Великобритании изучают обстоятельства разрушения дамбы Каховской ГЭС, о выводах говорить пока рано. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Наши военные и разведывательные ведомства в настоящее время изучают [обстоятельства разрушения], поэтому пока рано говорить [о виновных] и выносить окончательное суждение. Если это было сделано намеренно, то это станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру на Украине с начала войны, - сказал глава британского правительства, слова которого приводит газета The Telegraph. - Атаки на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели примеры таких атак ранее в текущем конфликте. Но пока рано что-либо утверждать".