6 июня, 22:22

Милорад Додик заявил, что горд получить награду от президента России

Владимир Путин вручил лидеру Республики Сербской орден Александра Невского "За большой вклад в развитие сотрудничества" РФ с Боснией и Герцеговиной

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что испытывает гордость, получив от президента России Владимира Путина орден Александра Невского.

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"Я горд", - написал во вторник Додик в Twitter, опубликовав указ президента РФ Владимира Путина о награждении его орденом Александра Невского "За большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской".

В ходе визита в Москву 23-25 мая Додик заявлял, что РФ станет одной из опор нового многополярного мира. В преддверии встречи с Путиным в Москве лидер сербов Боснии и Герцеговины отмечал, что обсудит с ним "мир в будущем", чтобы Республика Сербская "могла приспособиться" к новой реальности. Додик также отмечал, что республика не станет вводить санкции против России, будет развивать сотрудничество с РФ, Китаем и США и продолжит свой путь в Евросоюз, при этом не входя в состав НАТО.

Такая позиция политика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс вызывает негативную реакцию на Западе. Додик уже находится под санкциями Великобритании и США. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДодик, Милорад
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