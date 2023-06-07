Мадуро заявил о налаживании стратегических связей с Турцией и Саудовской Аравией

Президент Венесуэлы остался доволен своими визитами в эти страны

КАРАКАС, 7 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил результаты визитов в Турцию и Саудовскую Аравию и заявил, что они помогли установить связи в стратегических отраслях.

"Наша международная повестка дня в дружественных Турции и Саудовской Аравии была полностью успешной и позволила установить прочные мосты взаимной помощи и обмена в стратегических отраслях. Мы тверды в союзе и сотрудничестве в новом мире", - написал Мадуро во вторник на своей странице в Twitter.

Венесуэльский лидер на прошлой неделе принял участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эродогана. В ходе официального визита в Саудовскую Аравию состоялись переговоры Мадуро с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. На встрече министров иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля и Саудовской Аравии Фейсала бен Фархан Аль Сауда достигнута договоренность о проведении в конце 2023 года в Эр-Рияде Второй межправительственной комиссии Венесуэла - Саудовская Аравия, сообщил государственный телеканал Venezolana de Televisión.