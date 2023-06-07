Асад посоветовал ливанцам не делать ставок на перемены в свете будущих выборов президента

Президент Сирии подчеркнул, что политики Ливана должны достичь между собой согласия по кандидатуре потенциального лидера республики без внешнего вмешательства

БЕЙРУТ, 7 июня. /ТАСС/. Ливанцы способны обеспечить политическую и экономическую стабильность путем диалога и консенсуса, считает лидер Сирии Башар Асад. Об этом, как сообщила пресс-служба главы государства, он заявил во вторник, принимая в Дамаске бывшего президента Ливана Мишеля Ауна. По словам Асада, мир и безопасность в соседней стране отвечают сирийским интересам.

Касаясь выхода из политического кризиса в Ливане вокруг избрания нового главы республики, Асад посоветовал ливанцам "сохранять приверженность национальным принципам и не делать ставок на перемены". "Политики Ливана должны достичь между собой согласия по кандидатуре будущего президента без внешнего вмешательства", - подчеркнул он.

Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда.

14 июня депутаты ливанского парламента предпримут 12-ю по счету попытку избрать главу республики после того, как оппозиционные фракции выдвинули экс-министра финансов Джихада Азура в качестве своего нового кандидата.

В ходе состоявшейся беседы Асад и Аун приветствовали усилия по налаживанию тесного взаимодействия между арабскими странами. Стороны отметили, что состоявшийся 19 мая в Джидде саммит Лиги арабских государств "окажет позитивное воздействие на ситуацию в Сирии и Ливане".

В пресс-релизе Свободного патриотического движения, основателем и лидером которого является Аун, указывается, что на встрече в Дамаске обсуждался вопрос о возвращении сирийских беженцев на родину. "Генерал Аун обратил внимание президента Асада на опасность позиции стран Запада, которые препятствуют выезду сирийцев и пытаются их интегрировать в ливанское общество", - подчеркивается в документе.