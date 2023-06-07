Сунак обсудит с Байденом укрепление экономического и оборонного партнерства

Размер инвестиций США и Великобритании в экономики друг друга превысил $1,2 трлн

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе стартующего в среду визита в США обсудит с американским президентом Джо Байденом и конгрессменами пути укрепления сотрудничества в сфере экономики и обороны между двумя странами. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером заявлении канцелярии премьер-министра.

В нем сказано, что Сунак и Байден планируют "активизировать работу по защите ключевых отраслей и цепочек поставок от угроз, в том числе со стороны враждебных государств". "Нынешний высокий уровень отношений между Великобританией и США показывает, что мы идеально подходим для совместной борьбы с этими вызовами. Наши торговые отношения оцениваются в £279 млрд ($347 млрд - прим. ТАСС) в год, а размер инвестиций в экономики друг друга превысил £1 трлн ($1,2 трлн - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении.

В преддверии визита Великобритания добилась заключения соглашений с несколькими американскими компаниями о новых инвестициях в экономику королевства на сумму в £14 млрд ($17 млрд), добавили в канцелярии Сунака. В частности, речь идет об открытии нового предприятия компании Mars недалеко от Лондона и расширении офиса холдинга BNY Mellon в Манчестере. Эти капиталовложения помогут создать в Великобритании около 2,5 тыс. рабочих мест.

Как ранее сообщил представитель Сунака, британский премьер будет находиться с визитом в Вашингтоне 7-8 июня. Во время встречи с Байденом в четверг стороны обсудят вопрос поддержки Украины, углубление экономического сотрудничества и угрозы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Кроме того, по данным газеты The Daily Telegraph, Сунак намерен использовать свою поездку для того, чтобы убедить Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО по истечении срока полномочий Йенса Столтенберга предстоящей осенью.