В штабе Байдена назвали "безрассудным" решение YouTube по контенту о выборах в США

Представитель избирательного штаба американского лидера Кевин Муноз считает, что прекращение модерации ложных заявлений о фальсификациях на предыдущих президентских выборах в стране "приведет к упадку демократии"

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Решение видеохостинга YouTube прекратить модерацию ложных заявлений о фальсификациях на предыдущих президентских выборах в США является безрассудным и может привести к потенциальному насилию. Об этом заявил во вторник представитель избирательного штаба американского лидера Джо Байдена Кевин Муноз.

"Безрассудное и безответственное решение YouTube приведет к дальнейшему упадку демократии и потенциальному насилию, и мы призываем их пересмотреть эту политику", - приводит его слова агентство Reuters.

2 июня YouTube проинформировал, что прекратит удалять контент, содержащий ложные утверждения, связанные с проводившимися ранее в США президентскими выборами.

В ноябре 2020 года в США прошли выборы президента, членов Палаты представителей Конгресса и трети сенаторов. По итогам голосования президентом был избран демократ Байден, а его однопартийцы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Тогдашний глава государства Дональд Трамп и другие республиканцы после выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в нескольких штатах. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.