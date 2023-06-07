Сноуден заявил о росте недовольства злоупотреблениями властей и корпораций

По мнению экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США, попытки представителей власти и корпораций говорить, что народ "ничего не понимает или что этого не происходит" чаще всего являются заведомо ложными

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что общественное недовольство злоупотреблениями со стороны правительств и корпораций набирает обороты в последние 10 лет. Такую точку зрения он изложил в беседе с независимым журналистом Гленном Гринвальдом, трансляция которой ведется во вторник на видеоплатформе Rumble.

Сноудену был задан вопрос, к каким последствиям за минувшие 10 лет привела публикация им в 2013 году сведений о методах электронной слежки американских спецслужб. "Мне кажется интересным систематическая реакция на общественное недовольство, особенно когда оно набирает обороты и не затихает", - отметил он

"Мы видим попытки говорить, что мы ничего не понимаем или что этого не происходит. Зачастую они являются заведомо ложными. Это прямая, преднамеренная ложь со стороны правительств, корпораций, институтов власти <...> с целью рассеять [недовольство]", - заявил экс-сотрудник АНБ, отметив, что "со временем это и происходит". "Но в политическом смысле оно [недовольство] не утихает", - подчеркнул он.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, в октябре того же года получил бессрочный вид на жительство в России. В декабре 2022 года Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.