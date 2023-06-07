7 июня, 00:20

Блинкен и саудовский наследный принц обсудили углубление экономического сотрудничества

Особое внимание они уделили взаимодействию в области экологически чистой энергии

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили в среду углубление экономического сотрудничества двух стран в саудовском городе Джидда. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера по итогам встречи, которая прошла в 00:20 по местному времени (совпадает с московским).

"Госсекретарь также подчеркнул, что наши двусторонние отношения укрепляются благодаря прогрессу в области прав человека. Госсекретарь и наследный принц обсудили углубление экономического сотрудничества, особенно в области экологически чистой энергии и технологий", - отметил дипломат.

По его словам, во время переговоров были затронуты такие вопросы, как ситуация в Судане и Йемене, борьба с терроризмом в регионе.

Как заявил 5 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, администрация Соединенных Штатов уверена, что Эр-Рияд, несмотря на разногласия с Вашингтоном, продолжит оставаться американским союзником. Он комментировал решение королевства в июле дополнительно и добровольно снизить нефтедобычу с 10 до 9 млн баррелей в сутки. 4 июня страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года. Они договорились, что уровень добычи в следующем году составит 40,46 млн баррелей в сутки. 

Теги:
СШАСаудовская АравияБлинкен, Энтони
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