Сноуден усомнился, что смог бы опубликовать свои разоблачения в наши дни

Это связано с тем, что сейчас СМИ нацелены на получение выгоды, а объективность и общественная значимость информации отошла на второй план, считает экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден усомнился в том, что смог бы в наши дни успешно представить свои разоблачения общественности, так как американские СМИ в их нынешнем виде больше беспокоит выгода, а не объективность и общественная значимость информации.

По словам Сноудена, американские СМИ сейчас "выясняют, кому выгодна подобная публикация, вместо того чтобы оценить правдивость, корректность информации и ее значимость для общества". "Это наводит на мысль: если бы кто-то наподобие меня выступил сегодня, смогли бы мы опубликовать подобную историю? Смогли бы сделать так, чтобы ее восприняли так же, как это сделали 10 лет назад?" - задался он вопросом в беседе с независимым журналистом Гленном Гринвальдом, который в свое время был одним из тех, кто помог Сноудену предать огласке секретные данные. Трансляция их беседы ведется на видеоплатформе Rumble.

"Когда смотришь на крупные издания, как они сейчас освещают новые истории о том, что ускользнуло из рук правительства <...>. То они, по сути, пытаются замять историю, выставляют под другим углом и критикуют", - добавил экс-сотрудник АНБ США.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям нескольких стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года. В декабре 2022 года Сноуден стал гражданином России.