Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил о вступлении в президентскую гонку

Политик уже подал соответствующие документы в Федеральную комиссию по выборам

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Нью-Джерси (2010-2018) Крис Кристи заявил о намерении баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на выборах 2024 года. Выступление политика в штате Нью-Гэмпшир транслировал во вторник телеканал Fox News.

Кристи заявил своим сторонникам, что "намерен добиваться выдвижения кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США 2024 года". "Я не могу гарантировать вам, что мое начинание обернется успехом. Но я гарантирую, что в конце у вас не останется сомнений относительно того, кем я являюсь, каковы мои ценности и заслуживаю ли я этого", - отметил политик.

Во вторник он подал документы для участия в выборах - соответствующая информация размещена на сайте американской Федеральной комиссии по выборам.

Ранее Кристи добивался выдвижения кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2016 года, однако досрочно завершил свою предвыборную кампанию из-за низкого уровня поддержки в нескольких штатах. Впоследствии он поддержал кандидатуру Дональда Трампа, который победил по итогам выборов, прошедших 8 ноября 2016 года.

5 июня бывший вице-президент США Майк Пенс, также представляющий Республиканскую партию, подал документы для того, чтобы баллотироваться на выборах следующего американского лидера. На это также претендуют экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие политики.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий глава государства Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.