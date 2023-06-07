СМИ: совместное патрулирование ВС Китая и России нейтрализует провокации США в Азии

Подобные мероприятия также подтверждают прочность китайско-российского межармейского сотрудничества, считают опрошенные изданием Global Times военные эксперты

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Патрулирование с участием вооруженных сил России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) оказывает нейтрализующий эффект на провокационные действия Соединенных Штатов. Об этом сообщила в среду китайская газета Global Times со ссылкой на мнение военных экспертов КНР.

"Во вторник Китай и РФ осуществили воздушное патрулирование в АТР. Как считают эксперты, подобные мероприятия благоприятно повлияют на мир и стабильность, нейтрализуя негативное воздействие постоянных провокаций в регионе, которые инициируют США", - говорится в статье.

Газета приводит мнение пекинского специалиста по армейской тематике Вэй Дунсюя, по словам которого совместное патрулирование ВС КНР и России - это "мощный противовес гегемонистским действиям Соединенных Штатов".

Как уточнил его коллега Чжан Сюэфэн, при проведении подобных совместных мероприятий Пекин и Москва действуют абсолютно прозрачно, заблаговременно оповещая о них все прочие стороны. По его словам, тем самым Китай и РФ "демонстрируют ответственный подход, избегая неверных трактовок". "Это также подтверждает прочность китайско-российского межармейского сотрудничества", - добавил военный специалист.

Ранее Министерство обороны КНР сообщило, что самолеты Воздушно-космических сил РФ и ВВС Народно-освободительной армии Китая во вторник осуществили совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Оно проводилось в соответствии с ежегодным планом двустороннего межармейского сотрудничества.