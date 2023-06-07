В Марокко сообщили, что ливийский комитет "6+6" достиг договоренностей касательно выборов

На встрече комитет согласовал закон о выборах в Национальное собрание Ливии

БУЗНИКА /Марокко/, 7 июня. /ТАСС/. Ливийский объединенный комитет "6+6", в состав которого входят члены Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей (однопалатного парламента), достиг важных договоренностей в отношении проведения президентских и парламентских выборов. Об этом заявил во вторник вечером глава МИД Марокко Насер Бурита.

Он выступил перед журналистами в городке Бузника (в 40 км юго-западнее Рабата) по итогам длившейся с 22 мая встречи комитета "6+6", посвященной подготовке законодательной основы для проведения в стране президентских и парламентских выборов, сообщает корреспондент ТАСС с места события. На встрече с прессой в Бузнике ВГС представлял Омар Абу Булифа, а Палату представителей - Джаляль аш-Шувейди.

"Ливийские братья доказали, что, если им дать площадку, они могут прийти к консенсусу. Состоявшиеся встречи в Бузнике позволили достичь важных договоренностей в отношении президентских и парламентских выборов. Мы считаем это важным и фундаментальным событием, которое предвещает хорошие результаты. И мы надеемся, что достигнутые здесь сегодня договоренности станут основой для организации выборов в Ливии", - подчеркнул Бурита.

По итогам встреч в Бузнике комитет "6+6" согласовал закон о выборах в Национальное собрание Ливии, которое будет состоять из двух палат - Палаты представителей и Сената. После преодоления всех спорных вопросов принят закон об избрании главы государства. Законы никому не препятствуют участвовать в выборах, сохраняют роль партий, расширяют участие женщин и региональное представительство.

Парламентские выборы должны состояться в декабре 2023 года, президентские - в январе 2024 года. Теперь законы, согласованные комитетом "6+6", должна утвердить Палата представителей, как того требуют действующие правила, после чего они вступят в силу.

В конце марта Госсовет и парламент делегировали 12 своих представителей в комитет "6+6". Перед этим комитетом, формат которого был предложен спецпредставителем генсека ООН по Ливии, главой Миссии ООН по поддержке в Ливии Абдулаем Батили, была поставлена задача подготовить и согласовать законодательную основу для проведения референдума, президентских и парламентских выборов.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.