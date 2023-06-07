Сноуден рассказал, что изначально не собирался оставаться в России

По словам экс-сотрудника АНБ, другие страны не смогли гарантировать ему безопасное политубежище

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал независимому журналисту Гленну Гринвальду, что другие страны, в отличие от России, не смогли гарантировать ему предоставление безопасного политического убежища. Трансляция разговора велась во вторник вечером на видеоплатформе Rumble.

"В целом я не собирался оставаться в России, это была транзитная остановка на пути в Латинскую Америку, поскольку Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей [секретных данных западных правительств], - отметил Сноуден. - Моя личность могла быть раскрыта и, очень вероятно, я бы не смог дальше путешествовать. Мы решили, что мне надо уезжать в безопасное место для убежища, это должна была быть Латинская Америка. Провели контакты, были гарантии".

Экс-сотрудник АНБ признался, что сначала собирался переехать в Европу, но все дипломаты, с которыми он говорил, отговаривали от этого варианта и не давали гарантий. "Но как только я покинул Китай, была утечка. Правительство США узнало, что я без средств связи направляюсь в Россию. <…> Я приземлился в России, и пограничник сказал, что мой паспорт "не работает". Сноуден рассказал, что провел 40 дней в транзитной зоне "Шереметьево", в течение которых подавал на убежище в 21 страну. По его словам, ряд представителей стран признавались, что боятся реакции США и не хотят ввязываться в подобную ситуацию. "В небольших странах отвечали, что готовы принять, но не считают, что смогут действительно обеспечить безопасность, учитывая практику США похищений", - добавил Сноуден.

"Так что, когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это все, о чем я мог просить в тех обстоятельствах", - рассказал он.