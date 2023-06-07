7 июня, 02:10

Президент Южной Кореи назвал избрание страны в Совбез ООН победой дипломатии

Помимо Республики Корея, непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Словения и Сьерра-Леоне

СЕУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал "победой глобальной дипломатии" избрание своей страны непостоянным членом Совет Безопасности ООН. Об этом в среду сообщила администрация южнокорейского лидера.

"Поддержка со стороны 180 из 192 государств - членов ООН нашего вступления в Совет Безопасности в качестве непостоянного члена - победа глобальной дипломатии", - приведены слова президента на сайте его администрации.

Помимо Республики Корея, непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Словения и Сьерра-Леоне.

Как указывает агентство Yonhap, Республика Корея в третий раз за свою историю получает место в Совбезе. Ранее южнокорейская сторона была в СБ ООН в 1996-1997 и 2013-2014 годах.

Как ожидается, участие в его работе позволит Сеулу укрепить сотрудничество с США в рамках международной организации и продвигать собственные инициативы по вопросам, связанным с проблемами Корейского полуострова. 

Теги:
Республика КореяЮн Сок Ёль
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