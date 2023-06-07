Япония выразила обеспокоенность подрывом дамбы Каховской ГЭС

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно также вновь подверг критике действия России на Украине

ТОКИО, 7 июня. /ТАСС/. Япония обеспокоена ситуацией с подрывом дамбы Каховской ГЭС. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы в курсе сообщений о подрыве дамбы Каховской ГЭС. Мы также в курсе, что это привело к эвакуации жителей многих населенных пунктов. Мы выражаем обеспокоенность в связи с ситуацией с подрывом дамбы и вновь выражаем сочувствие и солидарность с жителями Украины", - заявил он на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг Каховской ГЭС.

Мацуно в очередной раз подверг критике действия России на Украине в целом, подчеркнув, что "атаки на гражданские объекты, включая энергетические станции, невозможно оправдать". В то же время генеральный секретарь кабинета министров Японии напрямую не стал говорить, кто, по мнению японской стороны, стоит за подрывом дамбы.