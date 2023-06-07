Законодатель США обвинила власти страны в глупости из-за финансирования Украины

Марджори Тейлор Грин отметила, что будет выступать против выделения средств Киеву

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Американские власти глупы из-за того, что оказывают Украине помощь, забывая про своих граждан. Такое мнение высказала во вторник в Twitter член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

"Я не буду голосовать за выделение средств Украине и буду выступать против этого. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за нее. Вашингтон так глуп в подобных делах", - написала она.

К своему сообщению законодатель прикрепила видеозапись, на которой отвечает на вопросы журналистов. "Я не могу понять, почему Вашингтон не может сосредоточиться на мире во всем мире и сближении этих двух стран (России и Украины - прим. ТАСС), чтобы положить конец этой войне. Они бьют себя в грудь, бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за нее. Я думаю, что это смешно. И стыдно за них", - добавила Тейлор Грин.

По ее словам, в США миллионы людей страдают от наркотической зависимости, не имеют дома. "Почему мы финансируем Украину? Я не могу этого понять", - указала она.

По сведениям Пентагона, с начала президентского срока Джо Байдена Вашингтон потратил на военную поддержку Киева более $38,3 млрд. При этом $37,6 млрд были выделены уже после начала специальной военной операции РФ на Украине.