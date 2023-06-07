Президент Узбекистана посетит Италию с визитом 7-9 июня

Шавкат Мирзиёев намерен встретиться также с руководством ФАО ООН

ТАШКЕНТ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-9 июня посетит Италию с официальным визитом, в ходе которого также встретится с главами ведущих компаний страны и гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

"Глава нашего государства проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-итальянских многоплановых отношений и практического взаимодействия в приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по международной повестке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Мирзиёев проведет в Милане круглый стол с руководителями ведущих компаний и организаций Италии.

Также узбекский лидер встретится с руководством ФАО ООН, штаб-квартира которой расположена в столице Италии. Предусматривается, что будет обсуждено сотрудничество в области обеспечения продовольственной безопасности.