Южная Корея выразила протест России и Китаю из-за совместного воздушного патрулирования

Сеул призвал военных атташе Москвы и Пекина не допустить повторения подобных ситуаций

СЕУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея выразило решительный протест посольствам России и Китая в связи с совместным пролетом авиации двух стран во вторник в опознавательной зоне ПВО без уведомления Сеула. Об этом в среду сообщило южнокорейское оборонное ведомство.

Курирующий международные связи высокопоставленный сотрудник министерства Ли Сын Бом позвонил отдельно военным атташе России и КНР, выразил им протест и призвал не допустить повторения подобных ситуаций. "Министерство выразило сожаление в связи с тем, что военные самолеты КНР и РФ вошли в опознавательную зону ПВО без предварительного уведомления и пролетели в чувствительном регионе вблизи воздушного пространства Республики Корея", - информировала южнокорейская сторона.

Во вторник Комитет начальников штабов ВС Республики Корея указал, что нарушения воздушного пространства не было. "Настоятельно просим принять соответствующие меры, чтобы избежать повторения ситуации, поскольку такие действия могут стать причиной возникновения напряженности в регионе", - добавили в оборонном ведомстве Республики Корея.

Как сообщило Министерство обороны КНР, ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. В ответ Республика Корея подняла свою авиацию.

Москва ранее неоднократно указывала, что опознавательная зона ПВО была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств, а полеты российской авиации проходят в соответствии с международными нормами. Сеул признает, что опознавательная зона ПВО не является воздушным пространством, но требует, чтобы иностранная авиация информировала о себе при входе в нее.