Салливан на следующей неделе обсудит в Индии вопросы оборонного сотрудничества

Помощник президента США по национальной безопасности проведет переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе посетит Индию для обсуждения новых соглашений об оборонном сотрудничестве между двумя странами.

Как сообщает в среду газета The Hindu со ссылкой на официальные источники, Салливан проведет переговоры со своим индийским коллегой Аджитом Довалом о важных соглашениях, в том числе в оборонной сфере, которые планируется подписать в ходе предстоящего визита в Вашингтон индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Как ранее сообщил Белый дом, глава индийского правительства совершит государственный визит в США и встретится с президентом страны Джо Байденом 22 июня. Лидеры двух стран обсудят укрепление взаимодействия на многосторонних форумах, в том числе в рамках Группы двадцати (G20) и Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют Австралия, Индия, США и Япония, а также партнерство Индии и США в сферах технологий, обороны, космоса и в других областях.

Как в свою очередь сообщил в своем пресс-релизе индийский МИД, визит Моди в США "подчеркнет растущую важность стратегического партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном".