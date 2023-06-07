Правящая партия Эквадора не будет выдвигать кандидата на досрочных выборах президента

По словам председателя партии Эстебана Берналя, политическая организация будет готовиться к выборам 2025 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июня. /ТАСС/. Правящая партия Эквадора "Движение КРЕО" не будет участвовать в досрочных парламентских и президентских выборах, указ о проведении которых подписал глава государства Гильермо Лассо с целью роспуска высшего законодательного органа. Об этом сообщил во вторник председатель политической силы Эстебан Берналь.

"Мы решили не выдвигать кандидатов в президенты, вице-президенты и члены Национальной ассамблеи", - приводит его слова пресс-служба партии.

В заявлении также говорится, что Движение КРЕО собирается "подготовиться к выборам 2025 года".

17 мая Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, подписал указ о роспуске Национальной ассамблеи и проведении новых президентских и парламентских выборов. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Ранее Национальная ассамблея начала рассмотрение вопроса импичмента главы государства. Оппозиция обвиняет его в участии в коррупционной схеме в государственной компании FLOPEC, занимающейся танкерными перевозками нефти. Лассо отрицает свою вину.

2 июня президент Эквадора сообщил, что не будет участвовать в досрочных выборах и намерен сосредоточиться на проведении реформ, которые собирался реализовать до конца своего мандата.