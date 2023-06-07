Politico: постпреды стран ЕС 7 июня могут договориться о новом пакете санкций против РФ

По данным издания, несколько вопросов, связанных с новыми рестрикциями, по-прежнему остаются открытыми

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Постоянные представители стран ЕС при сообществе в среду могут прийти к соглашению по поводу 11-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на пятерых дипломатов Евросоюза.

По их данным, несколько вопросов, связанных с новыми рестрикциями, по-прежнему остаются открытыми. Так, несколько стран, включая Германию, опасаются, что ряд мер по борьбе с обходом санкций может сказаться на их отношениях с Турцией и Китаем. В связи с этими опасениями ЕС смягчил первоначальное предложение Еврокомиссии по этому вопросу.

Помимо этого, Венгрия и Греция блокируют новый пакет санкций. Они намерены делать это до тех пор, пока Украина не исключит ряд их компаний из списка "международных спонсоров войны".

Европейский союз уже принял 10 пакетов санкций против РФ. 11-й пакет блокируют Венгрия и Греция в связи с включением ряда их организаций в украинский список "международных спонсоров войны". Тем не менее глава МИД Франции Катрин Колонна высказала предположение, что 11-й пакет может быть согласован до следующего заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет в июне.