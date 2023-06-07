Немецкий ThyssenKrupp может поставить Индии шесть подлодок

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, подтвердивший информацию о намерении концерна участвовать в тендере, отметил также, что 2024 году Германия разместит своих военных в зоне Индо-Тихоокеанского региона

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июня. /ТАСС/. Немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp намерен принять участие в тендере на поставку шести подводных лодок индийским ВМС на сумму $5,2 млрд. Как передает в среду газета The Economic Times, эту информацию подтвердил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус, находящийся с визитом в Нью-Дели.

"У германской промышленности есть хороший шанс получить контракт на строительство для Индии подводных лодок с элементами [технологии] "стелс", - сказал глава Минобороны.

"Я думаю, что мы должны и можем сделать больше совместно с Индией в Индо-Тихоокеанском регионе. Германии нужны такие стратегические партнеры, как Индия, чтобы обеспечить свободное судоходство и безопасность торговли в зоне Индийского океана", - добавил Писториус. По его словам, Германия и другие страны Европы должны наращивать свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. "В следующем году ФРГ разместит в его зоне своих военных", - сказал он.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, ThyssenKrupp и индийская судоверфь Mazagon Dock Shipbuilders Limited намерены совместно участвовать в тендере на поставку индийским ВМС шести субмарин на сумму $5,2 млрд. Предварительное соглашение будет подписано в присутствии Писториуса во время его визита, уточнило агентство.