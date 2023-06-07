WP: США считают, что ВСУ в ходе контрнаступления хотят перерезать коридор в Крым

Стратегия Украины отчасти состоит в том, чтобы перебрасывать силы и наносить удары по наиболее важным целям, пишет газета

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Представители американской администрации полагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление в понедельник, основная их цель - перерезать сухопутный коридор, который соединяет Крым и другие территории под российским контролем. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post.

По словам внешнеполитического обозревателя издания Дэвида Игнейшеса, который изложил позицию американских чиновников, украинские военные в понедельник начали движение на юг по нескольким направлениям. Стратегия Украины отчасти состоит в том, чтобы перебрасывать силы и наносить удары по наиболее важным целям, пишет газета.

Чиновники "были воодушевлены" информацией о первых продвижениях украинским военных, которые, как считают в Вашингтоне оказались значительнее, чем ожидалось, отмечает издание. По оценке газеты, украинские войска дальше могут продолжить наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие места вдоль побережья Азовского моря, чтобы в итоге, согласно этому представлению, разорвать сухопутный коридор в Крым.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии, а также 60 летательных аппаратов.

Также издание отмечает, что пока американская администрация не знает точно, кто именно стоит за разрушением Каховской ГЭС - Россия или Украина. В публикации говорится, что негативными последствия этого инцидента будут для обеих сторон конфликта: Украине будет сложнее продвигаться на юг от реки Днепр, а российским военным - труднее маневрировать и оборонять территории.