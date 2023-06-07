Иран укрепит потенциал сдерживания в ответ на угрозы применения силы со стороны США

В Тегеране посоветовали Вашингтону избегать обвинений в адрес Ирана

ТЕГЕРАН, 7 июня. /ТАСС/. Иран, несомненно, будет укреплять свои возможности сдерживания в ответ на угрозы США применить силу. Об этом в среду заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Угроза применения силы со стороны США против других правительств противоречит международному праву, в особенности положениям Устава ООН, и, соответственно, Исламская Республика Иран без колебаний укрепит свою силу сдерживания и защитит свои права и безопасность", - указал представитель МИД. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Канани подчеркнул, что Блинкен выступил с "необоснованными комментариями" в отношении Ирана. "Исламская Республика Иран всегда подчеркивала, что поддержка палестинской нации согласуется с поддержкой угнетенных и освободительных движений и базируется на отстаивании права на самоопределение, отрицании оккупации и борьбе с апартеидом", - добавил он.

Также представитель МИД посоветовал властям США избегать обвинений в адрес Ирана и "дважды подумать, прежде чем продолжать проводить незаконную и уже провалившуюся политику в отношении исламской республики".

Госсекретарь США, выступая в понедельник в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC), заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят все варианты действий в отношении Ирана, призванные не допустить появления у него ядерного оружия, если Тегеран отвергнет дипломатические усилия, направленные на урегулирование его атомной проблемы. Блинкен также высказал точку зрения, что "нет опасности для Израиля, которая была бы более серьезной, чем иранский режим".