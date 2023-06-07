Парламент Молдавии обсудит выход из соглашений о вооруженных силах и ЧП в рамках СНГ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики назвало эти договоры "неприменимыми" и "несоответствующими реалиям"

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии инициировали выход из соглашений в рамках СНГ о стратегических вооруженных силах и действий в ходе чрезвычайных ситуаций. Соответствующие проекты решений поступили в парламент республики, информирует в среду пресс-служба законодательного органа.

"Будет денонсировано Соглашение о взаимодействии в области обеспечения готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, заключенного в Минске 22 января 1993 года, измененного протоколом, заключенным в Душанбе 30 октября 2015 года. <…> Одновременно будет денонсировано Соглашение о стратегических вооруженных силах от 30 декабря 1991 года", - уточняется в сообщении. Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики назвало эти договоры "неприменимыми" и "несоответствующими реалиям". Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в правительство запрос на подготовку проекта решения о выходе республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика в Молдавии в адрес Содружества еще больше ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения.

Такой подход резко критикует оппозиция. Лидер крупнейшей в оппозиции Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон считает, что страна не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Он обратил внимание на то, что такая политика нынешних властей ввергла республику в тяжелейший за последние годы кризис, поскольку молдавские экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, в несколько раз выросли цены на газ и другие закупаемые у РФ энергоносители. По словам Додона, такой курс проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны.