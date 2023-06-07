Казахстан выразил обеспокоенность разногласиями по поводу роли ОБСЕ

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Астаны продолжить тесное сотрудничество с организацией в духе взаимовыгодного партнерства и транспарентности

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана обеспокоены разногласиями по поводу роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с генеральным секретарем организации Хельгой Шмид, которая прибыла в республику для участия в предстоящем 8-9 июня международном форуме "Астана".

"Я думаю, что возглавляемая вами делегация ОБСЕ на этом форуме внесет значительный вклад в решение многих проблем, которые, к сожалению, существуют в современном мире. Для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. Нас беспокоят существующие разногласия о роли организации. После саммита [ОБСЕ], который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность. Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках организации", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам президента, Казахстан является активным участником ОБСЕ. Токаев также заявил о готовности Астаны продолжить тесное сотрудничество с организацией в духе взаимовыгодного партнерства и транспарентности.

В свою очередь Шмид отметила, что ОБСЕ продолжает служить уникальной платформой для диалога, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается организация. "Я также очень положительно оцениваю активную роль Казахстана в ОБСЕ. Вы упомянули астанинский саммит. Я лично имела удовольствие участвовать в этом саммите. Вы правы, он оказался последним состоявшимся саммитом. Астанинская декларация действительно является очень важным документом, регулирующим деятельность организации", - сказала она.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ. Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.