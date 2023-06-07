Парламент Киргизии одобрил порядок заключения контракта о военной службе на 10 лет

Новый закон также дает право госорганам оставлять на службе военнослужащих срочной военной службы "сверх установленного срока, но не более двух месяцев"

БИШКЕК, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии одобрили законопроект, который предполагает увеличение с 5 до 10 лет срока контракта о прохождении службы для выпускников военных вузов. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Законопроект разработан в рамках мероприятий по реформированию Вооруженных сил Кыргызской Республики в целях упорядочения сроков прохождения военной службы с учетом правоприменительной практики. Законопроект предлагает увеличить срок военной службы по контракту для лиц, окончивших высшие военные учебные заведения, с 5 до 10 лет", - говорится в сообщении.

Новый закон также дает право государственным органам, которые занимаются вопросами обороны, оставлять на службе военнослужащих срочной военной службы "сверх установленного срока, но не более двух месяцев".

Данный проект закона принят в третьем чтении. Инициатором его разработки выступил кабинет министров республики.

Новый закон официально вступит в силу после его подписания президентом страны Садыром Жапаровым.