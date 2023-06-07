Китай выразил обеспокоенность разрушением Каховской ГЭС

МИД страны призвал обеспечить безопасность местного населения

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Китайские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с разрушением Каховской ГЭС и призывают обеспечить безопасность местного населения. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с разрушением Каховской ГЭС, - сказал он на брифинге. - Китай призывает <…> приложить все усилия для обеспечения безопасности мирных жителей и инфраструктуры гражданского назначения".

Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин "глубоко обеспокоен последствиями для экологии и экономики" в связи с разрушением Каховской ГЭС. Он также отметил, что в сложившихся условиях необходимо стремиться урегулировать украинский конфликт политическими методами.

По словам Ван Вэньбиня, позиция КНР по кризисной ситуации на Украине остается неизменной. "Необходимо сообща стремиться к снижению эскалации вооруженного конфликта", - подытожил он.