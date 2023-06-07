Председатель Сената Пакистана пригласил Матвиенко посетить республику

Садик Санджрани выразил уверенность, что у отношений России и Пакистана есть большие перспективы развития

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Председатель Сената Пакистана Садик Санджрани пригласил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко посетить исламскую республику с официальным визитом.

"Госпожа спикер, я лично от себя приглашаю вас посетить Пакистан с официальным визитом", - сказал он, выступая в среду на пленарном заседании Совета Федерации.

Политик в ходе выступления также выразил уверенность, что у отношений РФ и Пакистана есть большие перспективы развития. "Я с нетерпением жду продолжения этого пути дружбы и сотрудничества с Россией", - добавил он.

Отношения России и Пакистана

Санджрани также отметил, что республика надеется на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с Россией во всем политическом спектре, заинтересована в развитии торговых связей.

"Следует отметить, что связь между народами наших стран простирается на протяжении веков. В сегодняшнем меняющемся мире с оптимизмом надеемся на расширение и укрепление двусторонних отношений во всем политическом спектре", - сказал он. Кроме того, председатель Сената Пакистана отметил интерес пакистанского делового сообщества к укреплению торговых отношений с Россией.

При этом Санджрани подчеркнул, что на фоне серьезных глобальных вызовов Пакистан рассматривает свои отношения с Россией как фактор стабильности. "Мы считаем, что пакистано-российские отношения не только отвечают нашим национальным интересам, но и способствуют региональной и глобальной стабильности и безопасности. Наши двусторонние отношения сегодня характеризуются взаимным стремлением расширять, укреплять сотрудничество, уважением, и прежде всего - доверием", - добавил он.

Кроме того, председатель Сената выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку развития связей между странами. "Хотелось бы подчеркнуть, что президент Путин в своем послании Федеральному собранию в этом году упомянул Пакистан в контексте дальнейшего развития торговых связей, и мы благодарны ему за это", - резюмировал Санджрани.