7 июня, 07:49

МИД КНР не подтвердил информацию о подготовке визита госсекретаря США в Пекин

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Энтони Блинкен в ближайшие недели намерен посетить республику и может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не может предоставить какой-либо информации о подготовке визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Он не подтвердил и не опроверг публикации западных СМИ о возможном визите Блинкена в Пекин. "По поводу вашего вопроса у меня нет информации, которую я мог бы предоставить", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, Блинкен в ближайшие недели намерен посетить республику и может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. По оценке агентства, тем самым Вашингтон рассчитывает возобновить общение с Пекином на высоком уровне в условиях обострения напряженности в двусторонних отношениях. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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