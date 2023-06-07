7 июня, 08:32

В Китае заявили, что не несут ответственности за ухудшение отношений с США

По словам официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня, Вашингтону следует уважать ключевые интересы Пекина, а также принимать во внимание обеспокоенность китайской стороны

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Китайские власти не несут ответственности за ухудшение отношений с Соединенными Штатами. Как заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сложившаяся ситуация возникла из-за провокаций Вашингтона.

"Китайско-американские отношения сталкиваются с вызовами, однако Китай не несет за это ответственность, - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос японского журналиста, который спросил, намерен ли Китай "откликнуться на призывы США к взаимодействию". - Соединенные Штаты должны <…> прекратить, с одной стороны, призывать к диалогу, с другой, умышленно идти на провокации".

По словам официального представителя, Вашингтону следует уважать ключевые интересы Пекина, а также принимать во внимание обеспокоенность китайской стороны. "США должны прекратить вмешиваться во внутреннюю политику КНР, перестать ущемлять интересы Китая", - добавил он.

Как уточнил Ван Вэньбинь, в принципе КНР готова к нормализации отношений с Соединенными Штатами. "Мы поддерживаем с американской стороной необходимые контакты", - добавил он. 

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