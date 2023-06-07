КНР и РФ завершили второй этап воздушного патрулирования над западной частью Тихого океана

Министерство обороны КНР ранее сообщило, что военные двух стран провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая и Воздушно-космических сил РФ в среду завершили второй этап патрулирования над акваторией в западной части Тихого океана. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

"Китайские и российские военные завершили второй этап шестого совместного стратегического патрулирования в воздушном пространстве западной части Тихого океана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Минобороны КНР не раскрыло других деталей.

Во вторник ведомство проинформировало, что военные КНР и РФ провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. ВВС Японии и Южной Кореи подняли в воздух свою авиацию.