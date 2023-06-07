Большинство опрошенных граждан Молдавии не поддержали идею выхода страны из СНГ

Против выхода из организации высказались 52,6% участников опроса, за - 34,9% респондентов

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Большинство опрошенных граждан Молдавии не поддерживают идею выхода страны из СНГ, которую продвигают руководящие республикой проевропейские политики. Об этом свидетельствуют данные проведенного в мае опроса, результаты которого представило маркетинговое агентство iData.

Исследование показало, что 52,6% его участников высказались против выхода из СНГ, 34,9% поддерживают эту идею, а 12,5% затруднились с ответом. Вместе с тем 54% респондентов поддержали бы вхождение в Евросоюз, 37,3% высказались против такой интеграции, 8,7% затруднились ответить. Интеграцию в Евразийский экономический союз поддерживают 43,6% опрошенных, а 42,7% высказались против.

Опрос проходил с 23 по 30 мая, в нем участвовали 1 032 человек из 373 населенных пунктов (исключая непризнанное Приднестровье). Погрешность авторы оценивают на уровне 3%.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика в Молдавии в адрес Содружества еще больше ожесточилась - глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения.

Такой подход резко критикует оппозиция. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон считает, что страна не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Он обратил внимание, что политика властей ввергла республику в тяжелейший за последние годы кризис, поскольку молдавские экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, в несколько раз выросли цены на газ и другие закупаемые у РФ энергоносители. По словам Додона, такой курс проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны.