Эмиссары ЕС и США призвали в Белграде к политическому разрешению кризиса на севере Косова

Мирослав Лайчак и Габриэль Эскобар ранее встретились с косовским премьер-министром Альбином Курти

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар призвали к политическому урегулированию кризиса в северной части Косова по итогам встречи в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"В Белграде мы с американским посланником Габриэлем Эскобаром долго обсуждали с Александаром Вучичем сложное положение сербов в Косове. Насилие неприемлемо, нынешнему кризису срочно необходимо политическое решение. Мы оценили его готовность внести свой вклад в это", - написал Лайчак в среду на своей странице в Twitter.

Накануне Лайчак и Эскобар встретились с косовским премьер-министром Альбином Курти. Они потребовали от Приштины провести внеочередные выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов. Президент непризнанной республики Вьоса Османи подтвердила возможность проведения нового голосования.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (KFOR) оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Как сообщил Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились свыше 50 сербов. Миссия НАТО заявила о более чем 20 раненных бойцах - военнослужащих итальянского и венгерского контингентов.