В Киеве заявили, что разрушение Каховской ГЭС не помешает контрнаступлению ВСУ

В офисе украинского президента призвали союзников в Европе и США "четко сказать, что полная безопасность Украины возможна только при ее полноценном членстве в ЕС и НАТО"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация, складывающаяся в связи с разрушением Каховской ГЭС, не повлияет на операции Вооруженных сил Украины (ВСУ), на проведение ими контрнаступления. Об этом Игорь Жовква, заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил агентству Bloomberg вечером во вторник.

"Это бы произошло рано или поздно, что и случилось в 02:50. Это никак не повлияет на военные операции, и мы будем проводить контрнаступление", - сказал он агентству по телефону.

Жовква также призвал союзников Киева в Европе и США "четко сказать, что полная безопасность Украины возможна только при ее полноценном членстве в ЕС и НАТО".

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что ситуация на Каховской ГЭС может заставить Украину изменить некоторые планы, касающиеся контрнаступления.