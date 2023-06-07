В ФРГ сообщили, что НАТО не будет совершать полеты в сторону Калининграда во время учений

Учения Air Defender пройдут с 12 по 23 июня в воздушном пространстве Германии и соседних стран

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. НАТО не планирует совершать полеты своих самолетов в сторону Калининграда во время масштабных военных учений Air Defender, которые пройдут с 12 по 23 июня в воздушном пространстве Германии и соседних стран. С таким утверждением выступил в среду на пресс-конференции в Берлине инспектор (командующий) военно-воздушных сил ФРГ, генерал-лейтенант Инго Герхарц.

"Мы оборонительный альянс. Так что и эти учения имеют оборонительный характер. У нас не будут отрабатываться сценарии полетов наступательного характера", - заявил он.

"Эти учения не направлены против кого-либо", - утверждал командующий ВВС ФРГ. "Мы не будем совершать полетов в направлении Калининграда", - заверил Герхарц. По его словам, НАТО лишь преследует цель продемонстрировать, что готова всеми силами защищать территорию стран - членов альянса.

Во время Air Defender - 2023 Военно-воздушные силы Германии планируют задействовать все доступные национальные военные аэродромы, чтобы выполнить роль "стратегического центра коллективной обороны". Также будут использоваться воздушные пространства и аэродромы некоторых стран-партнеров. В учениях примут участие 10 тыс. военных из 25 стран, 6 тыс. из них - из Германии. За время маневров в воздух поднимутся около 250 самолетов.