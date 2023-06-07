Министр образования в правительстве талибов прибыл в Казань

По данным агентства Khaama Press, Нада Мухаммед Надим планирует встретиться с российскими чиновниками и афганскими студентами

ДУБАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Министр образования в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана Нада Мухаммед Надим прибыл в Казань. Об этом сообщило в среду афганское агентство Khaama Press со ссылкой на представителя ведомства.

По информации агентства, в ходе поездки Надим планирует встретиться с российскими чиновниками и афганскими студентами.

Ранее делегация правительства талибов приняла участие в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который прошел 18-19 мая этого года. Как сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, члены делегации талибов, участвовавшие в мероприятии, не являются фигурантами санкционного списка Совета Безопасности ООН.