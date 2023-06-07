Британия не видит угрозы безопасности ЗАЭС после разрушения дамбы Каховской ГЭС

В то же время в военной разведке страны предположили, что "вероятное ухудшение состояния структуры плотины в течение следующих нескольких дней приведет к новым затоплениям"

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Разрушение дамбы Каховской ГЭС вряд ли создаст угрозу безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое мнение изложено в опубликованной в среду сводке военной разведки Великобритании о ситуации вокруг Украины.

"Маловероятно, что Запорожская атомная электростанция, которая расположена в 120 км от дамбы, столкнется с экстренными дополнительными проблемами с безопасностью в результате снижения уровня воды в [Каховском] водохранилище", - говорится в сводке. В то же время в военной разведке, которая входит в структуру Минобороны Великобритании, предположили, что "вероятное ухудшение состояния структуры плотины в течение следующих нескольких дней приведет к новым затоплениям".

Во вторник вечером премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что британские разведывательные службы изучают обстоятельства разрушения дамбы Каховской ГЭС, о выводах говорить пока рано.

В ночь на вторник украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 15 населенных пунктов. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.