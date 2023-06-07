СМИ: министр обороны Индонезии принял посла Украины после заявлений о мирном плане

При этом Джакарта не распространяла официальной информации о том, затронул ли Прабово Субианто в разговоре тему плана мирного урегулирования

ТОКИО, 7 июня. /ТАСС/. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто после своего предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине провел встречу с украинским послом в Джакарте Василием Гамяниным. Об этом сообщила в среду газета The Jakarta Post.

Подробностей не приводится. Отмечается, что стороны обсудили международные проблемы. Сама встреча проходила на этой неделе перед тем, как Субианто принял посла России в Джакарте Людмилу Воробьеву.

При этом Индонезия не распространяла официальной информации о том, затронул ли министр в разговоре с дипломатами двух стран тему плана мирного урегулирования.

Субианто 3 июня на прошедшей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который предусматривает, в частности, прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН на линии боевого соприкосновения. Кроме того, он считает, что ООН должна организовать и провести референдумы "на спорных территориях". При этом Субианто не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Индонезии, Москва ценит усилия Джакарты по содействию урегулированию кризиса на Украине, однако отказ от инициативы Индонезии говорит о нежелании Киева и его кураторов рассматривать мирные варианты решения конфликта.