7 июня, 09:37

Спикер нижней палаты парламента Франции обещала заблокировать отмену пенсионной реформы

Яэль Брон-Пиве напомнила, что Конституция страны ограничивает возможность депутатов предлагать поправки, если они предусматривают увеличение бюджетных расходов

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Спикер Национального собрания (нижней палаты) парламента Франции Яэль Брон-Пиве намерена заблокировать рассмотрение предложения оппозиции об отмене повышения пенсионного возраста до 64 лет. Об этом она сообщила в среду в эфире радиостанции RMC.

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"Я отказываюсь принять к рассмотрению эти поправки, которые считаю неприемлемыми", - сказала Брон-Пиве. Она напомнила, что Конституция Франции ограничивает возможность депутатов предлагать поправки, если они предусматривают увеличение бюджетных расходов. Ранее в правительстве республики сообщили, что восстановление прежнего пенсионного возраста (62 года) привело бы к увеличению расходной статьи бюджета на €15 млрд.

Первоначально предполагалось рассмотреть предложение оппозиции в нижней палате парламента 8 июня. 

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