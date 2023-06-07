В Казахстане обсуждают законопроект о регулировании деятельности онлайн-платформ

В частности, документ вводит в законодательство понятия "пользователь онлайн-платформы" и "инфлюенсер (блогер)", а также устанавливает их права и обязанности

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана одобрили в первом чтении проект закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", который направлен на правовое регулирование деятельности в этой сфере. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

В частности, документ вводит в законодательство понятия "пользователь онлайн-платформы" и "инфлюенсер (блогер)", а также устанавливает их права и обязанности.

Законопроект предполагает введение запрета на распространение и размещение ложной информации на онлайн-платформах. Кроме того, предусматривается обязательная интеграция государственного, то есть казахского языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ. По мнению авторов документа, это позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправные материалы, а также вести модерацию на казахском языке.

Помимо этого, вводится обязательство для собственников онлайн-платформ по сотрудничеству с государственными органами в борьбе с недостоверной информацией и уклонением от налогов. В частности, в случае обнаружения на онлайн-платформах противоправных материалов законному представителю таких онлайн-платформ направят уведомление о необходимости его удаления. Если же это требование не будет выполнено, тогда уполномоченный орган вправе ограничить деятельность онлайн-платформы.

Также законопроект устанавливает обязательства для пользователей онлайн-платформ по маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, и обязательному ведению деятельности в соответствии с предпринимательским законодательством. Как считают авторы документа, законопроект станет эффективным шагом на пути к снижению теневой занятости, и идентификации блогеров, ведущих свою деятельность через псевдонимы и сторонние аккаунты.

Обсуждение проекта закона продолжится в профильных комитетах Мажилиса.