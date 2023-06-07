7 июня, 10:01

В парламенте Франции призвали Париж содействовать возобновлению воздушного коридора над РФ

Как отметил лидер оппозиционной партии "Республиканцы" Эрик Сьотти, количество рейсов между Францией и Китаем сократилось

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Республиканцы" Эрик Сьотти потребовал от правительства Франции предпринять шаги для восстановления полетов французских самолетов в Китай через воздушное пространство России. Соответствующий запрос опубликован в среду на сайте Национального собрания (нижней палаты парламента).

"Количество рейсов между Францией и Китаем сократилось. Это привело к значительному уменьшению потока туристов", - отмечает Сьотти.

По его словам, это связано, в частности, с тем, что французские самолеты не могут больше пролетать над территорией России и вынуждены использовать другие маршруты.

"Это удлиняет время пути французских лайнеров на два-три часа", - указывает политик. В результате французский бюджет лишился важной части доходов от туристического потока, констатирует парламентарий. Он напомнил, что прежде Францию ежегодно посещали около 2,2 млн китайский туристов, что приносило бюджету порядка €3,5 млрд.

Сьотти призывает правительство "содействовать скорейшему восстановлению прежнего маршрута полетов в Китай". 

Теги:
РоссияФранция
© Информационное агентство ТАСС
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