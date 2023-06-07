США ожидают от сербов в Косове участия в повторных выборах без предварительных условий

Представитель Госдепа призвал к немедленной деэскалации ситуации в регионе

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Вашингтон ожидает от косовских сербов участия в повторных муниципальных выборах на севере края без выдвижения каких-либо предварительных условий в адрес Приштины или международного сообщества. Об этом в среду заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в ходе пресс-конференции в Белграде, трансляцию которой вело агентство Tanjug.

"Мы должны немедленно провести деэскалацию ситуации. Мы надеемся, что мэры не будут использовать эти здания (помещения муниципальных администраций на севере края - прим. ТАСС), что косовская полиция уйдет из окрестностей данных зданий. Мы также должны убедиться в том, что протестующие тоже покинут этот район. Кроме того, если будут новые выборы, а мы надеемся, что они будут, мы хотим, чтобы сербы участвовали [в них] без предварительных условий. А президент [Сербии Александар] Вучич заявил, что воспользуется своим влиянием, чтобы попытаться убедить [косовских] сербов принять участие в голосовании", - заявил представитель Госдепа США.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Накануне Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак встретились с косовским премьер-министром Альбином Курти. Они потребовали от Приштины провести внеочередные выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов. Президент непризнанной республики Вьоса Османи подтвердила возможность проведения нового голосования.