Визит мирной миссии стран Африки в Москву и Киев состоится до конца июня

Подготовительная работа в рамках миссии "Дорога к миру" завершена, сообщила некоммерческая организация Brazzaville Foundation

ПРЕТОРИЯ, 7 июня. /ТАСС/. Поездка мирной миссии лидеров ряда стран Африки в Москву и Киев по поиску путей урегулирования конфликта на Украине в рамках инициативы "Дорога к миру" состоится до конца июня. Об этом сообщила некоммерческая организация Brazzaville Foundation, которая содействует поездке мирной миссии африканских стран.

"Подготовительная работа в рамках мирной миссии стран Африки "Дорога к миру" по урегулированию на Украине завершена, она проводилась с 22 мая по 5 июня, - говорится в коммюнике организации, опубликованном в среду в ЮАР. - Поездка лидеров в Россию и на Украину состоится до конца июня 2023 года. В ходе виртуальной конференции между главами государств [ряда африканских стран] и Brazzaville Foundation, состоявшейся 5 июня, была достигнута договоренность о том, что координация визита африканских лидеров [в Москву и Киев], включая материально-технические и дипломатические аспекты, будет осуществляться по дипломатическим каналам соответствующих стран".

Brazzaville Foundation была создана летом 2014 года французским бизнесменом Жан-Ивом Оливье, который является ее действующим президентом. Штаб-квартира организации находится в Лондоне.

Интенсивная подготовка

6 июня президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что готовящаяся мирная миссия стран Африки в Москву и Киев имеет целью определить рамки мирного завершения кризиса на Украине. По его словам, миссия имеет две задачи: выслушать российскую и украинскую стороны по их видению условий завершения конфликта, а затем представить собственное видение его мирного окончания, исходя из услышанного в Москве и Киеве. При этом африканская делегация намерена подробно затронуть проблему негативных последствий украинского кризиса на Африку, когда на континенте обостряются продовольственные и энергетическая проблемы.

В свою очередь министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила 30 мая, что главы МИД ряда стран Африки отбывают на следующей неделе в Киев, где они будут ожидать прибытия президентов семи африканских государств с мирной миссией. По ее словам, цель поездки глав МИД состоит в том, чтобы на месте уточнить все вопросы, связанные с графиком встречи и обеспечения условий безопасности. Пандор сообщила, что президенты прибудут в Киев на поезде из Польши. Она добавила, что программа пребывания мирной миссии африканских стран в Киеве уже согласована, а аналогичные переговоры с российской стороной находятся в заключительной стадии.

По инициативе ЮАР 5 июня в видеоформате состоялись консультации между президентами Египта, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Уганды и ЮАР по мирной инициативе стран Африки по урегулированию кризиса на Украине. В их ходе лидеры договорились, что обсудят с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским детали соглашения о прекращении огня и установлении прочного мира в регионе. Они также дали поручение главам МИД своих стран доработать элементы дорожной карты по продвижению к миру на Украине. Президенты подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к данному списку добавлен действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.