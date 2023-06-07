ЕК запустила расследование против Польши из-за закона по "российскому влиянию"

По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, у Варшавы есть два месяца на то, чтобы ответить на письмо ЕК

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование против Польши из-за закона о создании в стране комиссии, расследующей якобы имевшее место "российское влияние". Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

"Еврокомиссия решила начать процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям", - сказал он.

Теперь у Варшавы есть два месяца на то, чтобы ответить на письмо Еврокомиссии. После этого будут определены дальнейшие шаги, отметили в ЕК.

В конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на принимаемые польскими властями решения.